Gemiddeld meer dan 100 besmettingen per dag in Halle-Vilvoorde

De voorbije week telde Halle-Vilvoorde 721 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er gemiddeld meer dan 100 per dag. Dat blijkt uit cijfers die de Overijsese dokter Dirk Devroey bijhoudt via coronafacts.be. Vooral in de gemeenten rond Brussel blijft het aantal besmettingen hoog.

De meeste besmettingen de voorbije week werden vastgesteld in Vilvoorde: 63. Daarna volgen Dilbeek met 59 besmettingen en Sint-Pieters-Leeuw met 50 besmettingen. Wemmel en Zaventem telden de voorbije week elk 48 besmettingen. Alle gemeenten grenzen aan Brussel, de plek waar het coronavirus nog altijd het hardst woedt. Ook in Asse en Grimbergen blijft het aantal besmettingen hoog. Net zoals tijdens de eerste golf blijft ook nu het Pajottenland goed bestand tegen het virus. Zo werd de voorbije maand in Pepingen amper 2 besmettingen vastgesteld.

Uit cijfers die Sciensano bijhoudt, werden tussen 7 en 13 september 463 bevestigde gevallen in onze provincie vastgesteld. Tussen 14 en 20 september waren er dat 872. Dat is een stijging van 88%. Het merendeel van die besmettingen komen uit onze regio, want het arrondissement Leuven doet het opvallend beter in de cijfers. Ondanks het hoge aantal besmettingen blijft het aantal ziekenhuisopnames beheersbaar. In het AZ Jan Portaels worden momenteel 3 COVID-19-patiënten verzorgd, in het UZ Brussel gaat het om 22 patiënten. Het aantal patiënten is de voorbije dagen wel licht gestegen.

Vorige week werden in onze provincie zo’n 24.500 tests afgenomen. 887 of 3,6% van die testen waren positief. Nog uit cijfers blijkt dat het reproductiviteitsgetal in Vlaams-Brabant 1,271 bedraagt. Dat betekent dat het virus aan kracht wint. Het getal is het hoogste van alle Vlaamse provincies.