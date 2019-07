Giftige blauwalgen op Kanaal Brussel-Charleroi

Blauwalgen komen vooral voor bij warm weer, want dan kunnen ze zich snel verspreiden. “Het is verboden water te capteren uit het pand Ruisbroek-Anderlecht van het Kanaal Brussel-Charleroi voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Eveneens geldt een verbod van elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locatie binnen een straal van 100 m van de drijflaag”, zegt het politiebesluit dat burgemeester Luc Deconinck heeft uitgevaardigd.

Eerder werden in het insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde ook al blauwalgen vastgesteld. Waarnemend burgemeester Philip Roosen heeft daarom op het grondgebied van Grimbergen ook een recreatie- en captatieverbod uitgevaardigd. De Vlaamse Waterweg volgt de zaak, maar met het warme weer in het vooruitzicht kan het verbod nog even duren

Blauwalgen kunnen onder meer hoofdpijn, misselijkheid, diarree en koorts als je het water inslikt. Verder kan het ook zwelling van de oogleden en irritatie van slijmvliezen of de huid veroorzaken. Als de huid in contact komt blauwalgen, is het aangeraden om goed te douchen of de huid goed af te spoelen.