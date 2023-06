Grimbergen zet zich schrap voor de Baloise Belgium Tour

Komend weekend komt de Ronde van België opnieuw naar onze regio, net zoals in 2019. Dit jaar passeert de koers drie keer door de gemeente Grimbergen. Ook Merchtem, Schepdaal en het Pajottenland worden doorkruist. De Baloise Belgium Tour 2023 begint vandaag in Scherpenheuvel-Zichem en doorkruist de komende dagen de drie gewesten. Zondag eindigt de Ronde van België aan het Atomium.

Zondag wordt de finale van de Baloise Belgium Tour gereden. Na de start maakt het peloton eerst een grote lus via de gemeenten Jette, Ganshoren, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek richting Schepdaal en het Pajottenland. Daarna volgt een kleinere lus van 40 kilometer langs Merchtem en Grimbergen. De start en finish liggen aa het Atomium.

De gemeente Grimbergen roept haar inwoners op om zondag te supporteren en de gemeente visibiliteit te geven. “We roepen alle inwoners die langs het parcours wonen op om een toffe boodschap de wereld in te sturen met de hashtag #geborgeningrimbergen. Gezien de wedstrijd live op Sporza wordt uitgezonden, kan dit in de vorm van een spandoek, letters op het dak, in het gras gemaaide figuren etc. Zolang het maar duidelijk vanuit de lucht zichtbaar is,” zegt schepen van Sport Jelle De Wilde.

Voor de komst van de koers neemt Grimbergen verkeersmaatregelen. Parkeren langs het parcours mag niet, een aantal straten wordt herleid tot eenrichtingsstraat. Alle informatie vind je op de website van de gemeente.

Foto: Baloise Belgium Tour 2019 in Grimbergen, met Remco Evenepoel