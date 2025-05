450 meter lange sleuf blikvanger van fietssnelweg in Grimbergen en Vilvoorde

De Werkvennootschap startte in november 2018 met de aanleg van de Kanaalroute Noord, de fietssnelweg die Boom met Brussel verbindt. Het nieuwe stuk vormt de missing link op de fietssnelweg F23 in Vilvoorde en Grimbergen. “De realisatie van de fietssleuf vormt het sluitstuk van een nieuw stukje fietsinfrastructuur dat fietsers op een veilige en comfortabele manier naar woon-, werk- en schoollocaties in de regio brengt”, zegt Ief Janssens van De Werkvennootschap. “Dankzij de nieuwe infrastructuur ontstaat een veilige, comfortabele en snelle fietsverbinding tussen Grimbergen, Vilvoorde en het Brussels Gewest.”

De bouw van de fietssnelweg en fietssleuf is een onderdeel van het programma Werken aan de Ring en kadert binnen de ambitie van de Vlaamse overheid om meer dan 115 km nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen van en naar de hoofdstad, en langs de Ring rond Brussel.