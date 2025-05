Rechter vernietigt GAS-boete voor man die pamfletten tegen Mobiliteitsplan uitdeelde op verkiezingsdag

“We voerden met drie mensen een vreedzame actie ter hoogte van de sporthal Vertommen in Strombeek op de dag van de federale en Vlaamse verkiezingen”, vertelt Aster Forton. “We deelden aan geïnteresseerde voorbijgangers onze gekende oranje affiches ‘Stop Mobiliteitsplan’ uit. We verzetten ons tegen de vele ingrepen in Strombeek zoals het ingevoerde ‘circuit’ waarbij enkele straten al het verkeer te slikken krijgen en andere straten dan weer volledig gespaard worden.”

De burgemeester stuurde toen de politie ter plaatse die vroeg wat verderop te gaan staan, verder weg van het kieslokaal. “Dat deden we ook”, gaat Forton verder. “Maar na enige tijd kwamen de politieagenten terug en werden de affiches in beslag genomen. Ze beriepen zich op een besluit van de provinciegouverneur dat bepaalt dat het op verkiezingsdag verboden is om campagnehandelingen uit te voeren of verkiezingspropaganda uit te delen. Vreemd, want wat wij deden, had niets te maken met verkiezingspropaganda. En het mobiliteitsplan in Strombeek is uiteraard een lokale aangelegenheid terwijl de verkiezingen in juni de Europese, federale en regionale verkiezingen betrof.”

Alledrie kregen ze een GAS-boete in de bus. Daarin werd verwezen naar het gemeentelijk reglement waarin stond dat het verboden was om zonder toelating van de burgemeester reclame te maken of drukwerk uit te delen. “Van de bepalingen uit het Provinciegouverneursbesluit waarmee we op de dag zelf door de politie waren weggestuurd, was geen sprake meer”, stelt Aster vast.

Aster legde zich daar niet bij neer. Zijn zaak kwam bij de politierechtbank van Vilvoorde terecht, waar hij gelijk kreeg. “De rechtbank acht het verbod van de burgemeester om flyers uit delen in de omgeving van een kiesbureau op de dag van de verkiezingen niet noodzakelijk, gelet op de inhoud van de boodschap zijnde een algemeen protest tegen het mobiliteitsbeleid van de gemeente”, staat te lezen in het vonnis. Verder oordeelt de rechtbank dat het recht op vrije meningsuiting (art. 19 van de Belgische Grondwet) door een verbod om flyers op een rustige manier uit te delen, is geschonden. De rechter meldde in het vonnis ook dat de openbare orde niet in het gedrang kwam door de actie. Daarnaast stelde de rechter vast dat er bij de opmaak van de GAS-boetes tegenstrijdigheden waren en dat de tussenkomst van de burgemeester -door de politie te sturen- “politiek gemotiveerd was”.

Reactie burgemeester Bart Laeremans

Burgemeester Bart Laeremans betreurt naar eigen zeggen de uitspraak van de rechter. “Ik had de actie vooraf verboden op basis van de kieswetgeving én het besluit van de gouverneur van februari 2024 dat uitdrukkelijk alle campagnehandelingen -waaronder het verspreiden van vlugschriften- verbiedt op verkiezingsdag”, aldus Laeremans. “De politierechter stelt ten onrechte dat ik uit politieke motieven zou gehandeld hebben omdat mijn herverkiezing zou afhangen van de resultaten van de verkiezingen van 9 juni. Dat klopt niet: het waren die dag parlementsverkiezingen, waarvoor ik helemaal geen kandidaat was.”