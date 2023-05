Grimbergse architecten renoveren Brusselse herenhuizen

Architecten Bruno Depré en Luc Coosemans uit Grimbergen werken momenteel aan een grote renovatieopdracht in het centrum van Brussel. Samen met een groep ontwerpers pakken ze drie grote herenhuizen aan uit het begin van vorige eeuw. Vandaag werd een daklantaarn teruggezet.

In september van vorig jaar werd de daklantaarn van een pand aan de Palmerstonlaan in Brussel er af gehaald voor dringende restauratie. De lantaarn werd getransporteerd naar een bekend dakwerkbedrijf in Vilvoorde voor een grondige opknapbeurt. Een architectenbureau uit Grimbergen volgde de werken op.

“Na het demonteren van de lantaarn en het ontmantelen bleek dat zelfs houten onderdelen die beschermd waren door zink- en loodwerk ook ernstig waren aangetast”, zegt Luc Cooremans. “Wat gestart is als een renovatieproject, is eigenlijk een reconstructieproject geworden. We hebben een replica gemaakt, maar wel met de houttechnieken die bij het origineel werden toegepast.”