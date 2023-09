Onderweg houden ze halt in verschillende prachtige steden als Lyon, Avignon, Beaune en Arles. We bezoeken onder de deskundige leiding van Chateau Vini een paar van de beste wijndomeinen waar we uiteraard ook een paar lekkere wijnen kunnen proeven. De cruise op de Rhône is dus een perfecte combinatie tussen kunst, cultuur en natuur. Blader hier door ons fotoalbum en geniet mee.