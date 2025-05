Fietssnelweg F205 en Ecorecreaduct De Priorij officieel geopend

Het ecorecreaduct De Priorij moet als 'quick win' de leefbaarheid in de omgeving verhogen. Tezelfdertijd wil de Werkvennootschap van de Vlaamse overheid er fietsverkeer aanmoedingen. Dat moet de verkeersknopen op de Ring mee ontwarren. "Elke persoon die de fiets neemt, of dat nu voor recreatief gebruik of voor woon-werkverkeer is, is een persoon die niet op de Ring rijdt," aldus Ief Janssens van de Werkvennootschap.

Het ecorecreaduct is het sluitstuk van de F205, de fietssnelweg tussen Hoeilaart en Brussel. Eerder al kwam er een breed fietspad langs de Terhulpensesteenweg én werd er aan het station Groenendaal een grote fietstunnel onder de sporen gebouwd. "Dit is een belangrijke verkeersas op de Oostelijke Ring rond Brussel, het ecorecreaduct moet dit mee ontlasten," vult Patrick Demaerschalk, schepen van Mobiliteit in Hoeilaart aan.

Maar het ecorecreaduct is ook een realisatie om de gebieden van binnen en buiten de Ring opnieuw met elkaar te verbinden. Op die worden versnipperde natuurgebieden weer samengebracht. "Da's belangrijk voor de biodiversiteit. Niet alleen grote zoogdieren kunnen nu de brug over lopen, maar ook allerlei kleinere dieren vinden nu makkelijker de weg naar de overkant. Denk daarbij aan vleermuizen, kevers en amfibieën," licht regiobeheerder voor het Agentschap Natuur en Bos Patrick Huvenne toe.