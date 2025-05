Nieuwe fase voor werken Bergensesteenweg Leeuw: "Meest ingrijpende totnogtoe"

In eerste instantie worden twee uit dienst genomen leidingen van Farys en Fluxys opgebroken en verwijderd. Ter voorbereiding van de rioleringswerken worden er vervolgens zo’n 500-tal funderingspalen geplaatst om de draagkracht van de ondergrond te versterken. Vanaf augustus worden de enorme rioleringskokers (4,5m breed en 2m hoog) onder het wegdek geplaatst als buffer voor het regenwater. Drie koolwaterstofafscheiders - een onder de weghelft richting Brussel en later ook twee onder de weghelft richting Halle - vangen daarnaast olie, vet en slib op dat in het regenwater verzeild geraakt. Met een totaal volume van elk 38.000 liter zorgen ze er in de toekomst voor dat omliggende waterlopen beschermd blijven tegen vervuiling.