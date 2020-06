Grote verschillen in oversterfte tussen gemeenten

Nieuwe cijfers van het Rijksregister tonen dat in 28 van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde in april meer mensen overleden dan normaal. Veel van die overlijdens zijn te wijten aan COVID-19. De epidemie was begin april op het hoogste punt. In de zwaarst getroffen gemeenten in onze regio was de oversterfte vier keer hoger dan normaal.

Volgens het Rijksregister zijn Linkebeek en Kapelle-op-den-Bos het zwaarst getroffen. De gemeenten hebben respectievelijk een waarde van 4,3 en 4,2. Als de waarde hoger is dan 1 spreekt men van oversterfte. In het woonzorgcentra Akapella in Kapelle-op-den-Bos stierven 20 bewoners aan de gevolgen van het coronavirus. Dat vertaalt zich in de cijfers van oversterfte. Ook in andere steden en gemeenten met een getroffen woonzorgcentrum liggen de sterftecijfers veel hoger dan normaal.

Roosdaal en Zemst kenden geen oversterfte. Galmaarden, Lennik, Sint-Genesius-Rode, Herne en Ternat hadden volgens de cijfers van het Rijksregister zelfs een ondersterfte. In het Pajottenland stierven dus minder mensen dan normaal. Die cijfers liggen in lijn met het aantal besmettingen die Sciensano vaststelde in Pajotse gemeenten. De gemiddelde waarde van oversterfte in onze regio bedroeg 1,8 in april. Brussel en Limburg werden het zwaarst getroffen door het coronavirus.