Halle-Vilvoorde doet naam van bierregio opnieuw alle eer aan

Halle-Vilvoorde blijft één van dé bierregio’s van het land. Dat is nogmaals gebleken op de World Beer Awards, een prestigieuze internationale biercompetitie. Brouwerij Boon in Lembeek, brouwerij Mort Subite uit Kobbegem, brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek en het Affligem-bier dat geproduceerd wordt in Opwijk, vielen in de prijzen.

In Asse wordt het beste kriekbier ter wereld gebrouwen. De gouden plak op de World Beer Awards was voor de Kriek Lambic van brouwerij Mort Subite in Kobbegem. Ook Affligem Blond mag zich de beste ter wereld in zijn stijl noemen. Beide bieren vielen begin september ook al in de prijzen op de Asia Beer Challenge.

De Oude Kriek Cuvée René van brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek is dan weer de beste Gueuze ter wereld. Brouwerij Boon behaalde drie medailles in de categorie ‘Geuze’ en ook een zilveren medaille in de categorie ‘Kriek’. Meer dan 2.200 bieren uit meer dan vijftig landen deden mee aan de wedstrijd.