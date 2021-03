Het Collectief brengt ‘Das Lied von der Erde’ tijdens Klarafestival

In de Munt houdt het muziekensemble Het Collectief een generale repetitie voor 'Das Lied von der Erde', een klassieker van de Duitse componist Gustav Mahler. Mahler zocht inspiratie in heel oude Chinese gedichten die hij naar zijn hand heeft gezet en waar hij een soort liederencyclus van maakte, zijn zwanenzang zeg maar. In ‘Das Lied von der Erde’ zal je zowel frisse en speelse melodieën horen, maar ook tragische stukken.

“Mahler heeft dit werk geschreven op een moment dat hij eigenlijk niet meer zo lang te leven had. Hij was toen net zo oud als ik nu. Zijn dochter was net gestorven. Hij is toen gaan zoeken naar een manier om het heel expliciet over het levenseinde te hebben”, zegt Thomas Dieltjens, Artistiek leider van Het Collectief. “Het werk is zo opgebouwd: er zijn zes delen. De eerste vijf delen gaan over het leven in verschillende facetten, bijvoorbeeld de sterfelijkheid, eenzaamheid, jeugd, etc. In het zesde en laatste deel, ‘Der Abschied’, komt er een verzoening met de dood.”

Om 20 uur vanavond kan je 'Das Lied von der Erde' gratis bekijken op de website van het Klarafestival of je kan het achteraf nog uitgesteld herbekijken.