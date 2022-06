Hinder op bus en tram, geen vluchten vanop Zaventem door staking

Vandaag vindt in het hele land een nationale staking plaats. Dat laat zich in de eerste plaats stevig voelen op het openbaar vervoer.

Brussels Airport liet gisteravond laat nog weten dat er vandaag geen enkele vlucht vertrekt vanop Zaventem. Wat de metro, bus en tram in Brussel betreft, meldt de MIVB dat heel wat lijnen niet worden bediend. Bij De Lijn in Vlaanderen rijdt maar 60 procent van de bussen en 40 procent van de trams. De vervoersmaatschappij raadt aan om je goed ter informeren via de app of de website. De NMBS meldt dat er wat de treinen betreft weinig hinder is, maar wel veel drukte richting Brussel. Er worden extra treinen ingelegd. In Brussel zelf voor voor het autoverkeer veel hinder verwacht door een stakingsactie.