Interza en Incovo controleren streng op fout aangeboden afval: “Voor wie niet wil horen, volgt helaas een boete”

Intercommunales Interza en Incovo treden sinds deze zomer in elk gemeenten in de Noordrand strenger op tegen fout aangeboden afval. Het gaat dan om slecht samengebonden papier en karton of afval dat te vroeg wordt aangeboden. “Eerst worden inwoners via een brochure attent gemaakt over hoe het precies moet. Maar wie niet wil horen, kan dat voelen in zijn portefeuille”, klinkt het bij de intercommunales.

Intercommunales Incovo en Interza kijken sinds deze zomer streng op toe op het fout aanbieden van afval. “Bij papier en karton gaat dat meestal om niet vastgebonden afval, waardoor het weg kan waaien”, zegt zwerfvuilcoach Wim Goossens. “Bij restafval gaat het om zakken die te vol zijn, waardoor vogels of katten hun gang kunnen gaan. Wat ook vaak gebeurt, is afval dat te vroeg wordt buitengezet. Dan geef je zeker carte blanche aan de dieren.”

Ook glas dat op een hoop wordt aangeboden, is vaak een probleem. Incovo en Interza willen er paal en perk aan stellen. “We willen de mensen beetje bij beetje in de juiste richting duwen”, zegt directeur Jan Buysse. “We hebben eerst een folder in alle bussen gedaan, nu gaat een afvalsteward langs en steekt een brochure in de bus waar het papier niet goed is aangeboden. Daarna volgt een individuele brief. Als het dan nog niet duidelijk is, volgt helaas een boete.”

Zo'n boete kan oplopen tot maximaal 500 euro. De actie loopt minstens tot eind dit jaar in de gemeenten van Interza en Incovo. In functie van de resultaten, is een verlenging mogelijk. Het afval netjes aanbieden is ook in het belang van de ophalers. “Het maakt het werk voor de afhaalophalers veel makkelijker en het is een beetje een vorm van respect naar hen”, aldus Buysse.