Kanaaltochten Brabant brengt je met fiets en boot naar Klein-Willebroek

Wie nog tips zoekt voor een leuke staycation, leest best aandachtig onderstaand artikel. Onze reporter ging gisteren mee op een fietstocht lang het water, van Vilvoorde naar Klein-Willebroek, in de provincie Antwerpen. De terugreis gebeurde met de Ark, de boot van Kanaaltochten Brabant. Fietsen én varen, dat is hun nieuwe concept.



Een tiental sportievelingen verzamelden gistermiddag aan de Steenkaai in Vilvoorde, gepakt en gezakt voor een fietstocht helemaal naar Klein-Willebroek, langs het water. "Het is een interessant parcours. Voor sommigen is het misschien wat eentonig, maar het geeft een goed beeld van de industriële scheepvaart. Je ziet alle soorten schepen, de waterhuishouding, en dergelijke", zegt Guido Moens van Kanaaltochten Brabant.

De tocht duurt ongeveer twee uur en voert je langs groene wegen naar het gehucht van Willebroek. Daar stopt het trappen, want de fiets kan gewoon mee op de boot terug richting Vilvoorde. Ook gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene vaart mee. Hij hoopt dat dit soort initiatieven de mensen permanent warm maakt voor alternatieve vervoersmiddelen.

"We kunnen het water ook gebruiken om de mobiliteitsknoop in onze regio te ontwarren. Het kanaal is een boulevard die de hele regio doorkruist", zegt Dehaene. "Ik droom er echt wel van dat we die boulevard ook echt kunnen gaan gebruiken voor het woon-werkverkeer, maar daar is nog een weg af te leggen."

Tickets bestellen voor de Kanaaltochten doe je via www.rivertours.be.