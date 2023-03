Klarafestival brengt klassieke muziek in het metrostation

In het metrostation De Brouckère in Brussel weergalmt vandaag de muziek van het Klarafestival. Een strijkkwartet brengt de sfeer van het festival ondergronds. Een bijzondere samenwerking tussen het Klarafestival en de MIVB.

De klassieke muziek van het strijkkwartet overstemt vandaag de gewoonlijke geluiden van het metrostation. Op dag 6 van het Klarafestival brengt een strijkkwartet extra sfeer in het De Brouckère-metrostation in hartje Brussel. Het is een samenwerking met de MIVB, speciaal voor het festival. "Metrostations zijn meestal de plek waar ook metromuzikanten of straatmuzikanten musiceren en de mensen een fijn moment geven. Dat willen we ook met het Klarafestival doen”, zegt intendant Joost Fonteyne.

Zo'n concert is niet alleen een ongewone ervaring voor de metrogangers. Ook voor de muzikanten zelf is het een speciaal gevoel. "Normaal gezien zijn we het gewoon om in een concertzaal te spelen voor mensen die een ticketje hebben gekocht en in alle rust naar ons komen luisteren”, vertelt muzikant Ludovic Bataillie. “Nu is het natuurlijk iets vluchtiger zijn, maar mensen blijven toch vaak even staan om te luisteren.”

Het Klarafestival loopt nog tot 26 maart. Meer info op www.klarafestival.be.