15u21 Belgische tijd. Op dat uur begint Remco Evenepoel in het Engelse Northallerton aan zijn WK-tijdrit. Die eindigt 54 kilometer verderop in Harrogate. "Laat de wereld zien wie je bent", pept de Schepdaalnaar zichzelf op tijdens zijn opwarming.

Evenepoel wordt ondanks zijn 19-jarige leeftijd naar voren geschoven als één van de kanshebbers op de eindoverwinning. "Het parcours is lang en zwaar. Dat ligt mij", vertelde Evenepoel gisteren in een gesprek met RINGtv. Maar de Schepdaalnaar zal wel moeten afrekenen met toppers als Primož Roglič, de eindwinnaar van de Ronde van Spanje en de Australische tijdritspecialist Rohan Dennis, die vorig jaar wereldkampioen tijdrijden werd in Innsbruck.

Remco zal zijn tijdrit rijden op een nieuwe fiets. Zich oppeppen doet de Schepdaalnaar zich op een intussen bekende manier. Tijdens zijn opwarming staat op een papiertje enkele motiverende woorden geschreven. "Geloof in jezelf. Laat de wereld zien wie je bent! #regenboog."

Foto: Facebook Remco Evenepoel