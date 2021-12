Laeremans : "tweetalige reclame op bussen in Vlaanderen kan niet"

Eind november werd Volksvertegenwoordiger Jan Laeremans (Vlaams Belang) uit Grimbergen attent gemaakt op een Ringtrambus die voorbij het station van Vilvoorde reed met tweetalige reclame op de flank van 60 meter lang. Volgens Laeremans druist dat in tegen eerder gemaakte afspraken. Hij stelde daarover een vraag in het Vlaams parlement. Laeremans kreeg de steun van N-VA en CD&V, maar minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zegt dat zij niet kan optreden tegen de tweetalige reclame.

“Het is een feit dat de Ringtrambussen ook op Brussels grondgebied rijden,” erkent Laeremans. “Maar het overgrote deel van het traject bevindt zich in Vlaanderen, namelijk in Grimbergen, Vilvoorde, Machelen en Zaventem. Bovendien is De Lijn bij uitstek een Vlaams overheidsbedrijf.” Zijn collega-volksvertegenwoordiger van N-VA Ingrid De Coninck uit Opwijk treedt hem bij. “Dit is een no passaran, want het kan anders.” De Coninck verwijst naar de bussen van de MIVB. Daar wordt de reclame aangepast naargelang de zones waar de bus rijdt.

Vlaams minister van Mobiliteit Peeters antwoordde dat dit buiten haar bevoegdheid valt, maar ziet ook geen probleem. “Het voeren van reclame van een private investeerder valt onder de toepassing van de taalvrijheid en niet onder toepassing van de bestuurstaalwet. Vandaar dat men meegeeft dat er geen enkel juridisch probleem is dat men zowel in het Nederlands als in het Frans adverteert.”

Laeremans wil nu ook voormalig Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) spreken over de kwestie en wil dat Peeters teruggefloten wordt.