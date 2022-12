Leeuw huldigt overleden beeldhouwer Crombé met gedenkplaat

In Sint-Pieters-Leeuw is een gedenkplaat onthuld voor Patrick Crombé, de beeldhouwer die vorig jaar op 65-jarige leeftijd overleed. Crombé gaf les aan de gemeentelijke tekenacademie in Leeuw en stond aan de wieg van het beeldhouwersatelier in de Kunstacademie. Daarnaast ontwierp hij de brugleuning aan kasteel Coloma. Daar hangt nu een gedenkplaat.