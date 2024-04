Loods van autohandelaar in Sint-Pieters-Leeuw waar zware brand woedde, eerder al in opspraak: “Erger is vermeden”

“Het is een ramp”, zegt Fernand Lesople. Vandaag wordt pas echt duidelijk welke ravage de brand gisteren aanrichtte in z'n loods. De stalen draagstructuur heeft het begeven. Binnen blijven alleen nog bergen zwartgeblakerde auto-onderdelen en uitgebrande wrakken over.

“Het is begonnen met een klein vuurtje dat niet te blussen was. Waarom versta ik niet...?”, aldus Fernand.

Wanneer de brandweer aankomt is de situatie zo ernstig dat ze onmiddellijk bijstand moet vragen van andere ploegen uit de regio en uit Brussel. In totaal worden meer dan honderd brandweermannen opgeroepen.

Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw krijgen meteen een melding via BE-alert: iedereen moet de omgeving vermijden en ramen en deuren sluiten. Het gemeentelijk rampenplan wordt afgekondigd. Wouter Jeanfils, woordvoerder Brandweerzone Vlaams-Brabant West: "Omdat er een grote rookontwikkeling was. De mensen van de civiele bescherming hebben de dampen gemeten en hebben gekeken of er nog extra gevaarlijke producten of stoffen aanwezig waren. Dat bleek niet het geval te zijn.”

**Eerder al in opspraak **

Twee jaar geleden werd de loods na een brandweercontrole maandenlang gesloten, op burgemeestersbesluit. Onder andere de tweede loods moest volledig worden leeggemaakt. Jan Desmeth, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw:” Voordien lagen daar allerhande lompen van lompenbedrijven en ook was er een brander met aardgas. Als dat er nog eens had bijgekomen dan was het veel ernstiger geweest. Dus die preventie heeft gewerkt.”

Hoe het verder moet weet Lesople niet: “Ik heb mijn personeel technisch werkloos gezet. Ik zal wel zien hoe het verder afloopt. Als het zo is, sluit ik de boeken. Ofwel vind ik een oplossing, een andere loods ofzo...?”