Politie Zennevallei neemt meer dan 5.500 flessen lachgas in beslag

De politiezone Zennevallei nam in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) meer dan 5.500 flessen lachgas in beslag. De lading bestond uit 35 paletten met daarop in het totaal 5.670 drieliterflessen. Ze werden onderschept tijdens de levering ervan in een loods. De betrokkenen beweerden in eerste instantie dat het geleverde lachgas gebruikt zou worden in de voedingsindustrie, maar ze konden daar niet de nodige documenten voor voorleggen. De flessen zijn in beslag genomen met het oog op vernietiging. Het onderzoek loopt.