Mondmasker niet langer verplicht in ziekenhuis

Wie een ziekenhuis binnenstapt of er werkt, hoeft niet langer een mondmasker te dragen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid in ons land beslist. Met het verdwijnen van de mondmaskerplicht in de zorgsector verdwijnt één van de laatste maatregelen van de coronapandemie. Zorginstellingen hebben wel de vrije keuze om het dragen van een mondmasker op te leggen als ze dat nodig vinden.

Drie jaar nadat de coronapandemie in alle hevig losbarstte, vinden de ministers van Volksgezondheid het tijd om één van de laatste overblijvende maatregelen af te schaffen. De vraag om de mondmaskerplicht af te schaffen komt er op vraag van de zorgsector zelf. In plaats een verplichting, geven de ministers van Volksgezondheid nu aanbevelingen op drie niveaus. Bij niveau 1 is de de epidemiologische situatie onder controle is, bij niveau 2 gaan virussen zoals corona, griep of RSV de ronde en worden mondmaskers aanbevolen aan patiënten en zorgverleners. Bij niveau 3 is de viruscirculatie zo hoog dat voor iedereen in de zorgsector mondmaskers wordt aanbevolen.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) is tevreden met de afschaffing van de mondmaskerplicht. "Onze medewerkers in de zorg vroegen duidelijkheid en die krijgen ze nu. Er is geen absolute verplichting meer voor het altijd dragen van mondmaskers in de zorgsector. Wel aanbevelingen als het virus sterk aanwezig is en om kwetsbare mensen te beschermen", aldus Crevits.