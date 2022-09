Muurschilderingen fleuren Leeuws straatbeeld op: "Dit smaakt naar meer"

De twee muurschilderingen waar de voorbije weken in Sint-Pieters-Leeuw hard is aan gewerkt, zijn klaar. De gemeente ging daarvoor in zee met kunstenaarscollectief Treepack. “Ik ben best tevreden met de zeer geslaagde eindresultaten. Het zal ons zeker aanzetten om binnenkort na te denken over een volgende stap”, zegt burgemeester Jan Desmeth. Mogelijk komt er dus nog street art in het Leeuwse straatbeeld.

Kunstenaars Simon Mannaerts en Toon Van Ishoven creëerden de voorbije weken onder de noemer ‘Packed for the Future’ twee muurschilderingen, één aan de Sint-Stevensschool in Negenmanneke en één in de Fabrieksstraat in Ruisbroek. De toekomst van jongeren en de rol die zij spelen in de groeiende samenleving van de Vlaamse rand staan centraal op de kunstwerken.

Schooldirectrice Kathy Vanlinthout is laaiend enthousiast over de nieuwe schildering op haar gevel. “We zijn als school dankbaar dat onze muur werd uitgekozen. We vinden het ontwerp zeer geslaagd. De grote, gele zonnebloem straalt warmte uit en dat is precies wat wij als school willen zijn: een warme school waar kinderen zich thuis kunnen voelen en waar ze de nodige bagage meekrijgen voor de toekomst.”

De muurschilderingen zijn een proefproject voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. “We wilden drie doelstellingen bereiken: het straatbeeld opfleuren, cultuur aanbieden en een boodschap meegeven. Ik ben best tevreden met de zeer geslaagde eindresultaten. Het zal ons zeker aanzetten om binnenkort na te denken over een volgende stap,” besluit burgemeester Jan Desmeth.