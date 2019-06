Natuurorganisaties ongerust over hoge mezensterfte

Natuurorganisaties Vogelbescherming Vlaanderen en VELT maken zich zorgen over de vele meldingen van dode mezen. In totaal zijn er tussen maart en juni 4.500 doden mezen geteld in Vlaanderen, waarvan 650 in onze provincie.

De natuurorganisaties gaan de komende maanden de dode mezen onderzoeken om te achterhalen wat de oorzaak is van de sterfte. “We gaan nagaan of er link is tussen de sterfte enerzijds en het gebruik van pesticiden anderzijds. Tegen september hopen we de oorzaak te achterhalen”, zegt Geert Gommers van VELT.

In Vlaanderen is er nog nooit onderzoek gedaan naar dode mezen, dus een referentiecijfer is er niet. Toch vinden vogelspecialisten het cijfer verontrustend hoog. “Een andere verklaring is wanneer een ouder sterft het hele nest sterft omdat de jongen niet gevoerd worden. Parasieten in nestkastjes kunnen ook nefast zijn”, aldus Grommers.

Je kan zelf ook al wat doen, wanneer je een nest mezen zou ontdekken. “Het is belangrijk dat er voldoende voedsel zodat de oudere mezen hun nesten voldoende rupsen kunnen geven. Dat kan door veel variatie van planten in je tuin aan te brengen en uiteraard geen pesticiden te gebruiken,” besluit Grommers.