Nieuwe campagne moet Brusselaars aan werk helpen in Vlaamse Rand

De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris lanceert samen met VDAB een campagne om meer Franstalige Brusselaars aan een Nederlandstalige job te helpen. Er zijn meer Brusselse werkzoekenden dan ooit, en intussen raken heel wat vacatures in de Vlaamse Rand maar niet ingevuld. Actiris en de VDAB willen die twee vliegen in één klap slaan.

Eén vijfde van de vacatures in Vlaanderen raakt niet ingevuld. Dat is ook zo in de Vlaamse Rand. Daarom wordt naar Brusselaars gekeken om de jobs in te vullen, maar de taalbarrière speelt vaak parten. Daarom starten VDAB en Actiris de campagne ‘Een job, c’est aussi un job’. "Op dit moment zijn er bijna 1.800 openstaande vacatures in de Rand rond Brussel, in Vlaanderen 23.000. Tussen nu en 2030 gaan maar liefst één miljoen Vlamingen met pensioen. Daar liggen echt wel kansen”, zegt Caroline Mancel, adjunct directeur-generaal van Actiris, aan BRUZZ.

De campagne van VDAB en Actiris moet Brusselaars aanmoedigen om de taalgrens over te steken. De kennis van het Nederlands vergroot niet alleen hun kans, soms is het ook gewoon praktischer. “Een werkzoekende uit Schaarbeek die Franstalig is, kan beter Nederlands en het beroep aanleren en in Vilvoorde gaan werken dan een langer traject te doen naar pakweg Brussel”, zegt Nevin Sahin, bemiddelaar bij VDAB Brussel.