Nieuwe subsidies voor nevenbestemmingen van kerken: Merchtem en Sint-Pieters-Leeuw doen aanvraag

Sint-Pieters-Leeuw diende een dossier in voor de herbestemming voor de kerk van Ruisbroek, waar de gemeente voor een maximumsubsidie van 250.000 euro gaat. Ook de gemeente Merchtem gaat een dossier indienen. “Wij hebben al een studie voor nevenbestemmingen van de kerken van Brussegem en Peizegem”, zegt schepen van Kerkraden David De Valck. “Die kerken zijn eerder geselecteerd als project. De studie dateert van 2019 en kostte 70.000 euro voor beide kerken. We willen herbestemmingen zoeken voor beide kerken, maar het moet parallel gaan met het restauratiedossier. Nu is het wachten op de subsidietoekenning.”

Betekent het dan dat er in de kerken van Brussegem en Peizegem geen kerkdiensten meer zullen zijn? “Liturgie kan je altijd overal doen”, meent schepen De Valck. “Het is niet omdat je naar een nevenbestemming gaat dat er geen diensten meer kunnen plaatsvinden. In de studie staan alle opties voor nevenbestemmingen, dan kan gaan van voor- en naschoolse kinderopvang tot ontmoetingsruimte, alles is mogelijk. We hopen dat we erbij zijn, de studie is alvast klaar.”