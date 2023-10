Opleiding tot zorgkundige kent weinig succes

Het is vandaag de ‘Dag van de Zorgkundige’. Een knelpuntberoep. In het opleidingscentrum 'Pajottenlands Centrum' trekken ze aan de alarmbel. Weinig mensen schrijven zich in voor een cursus.

De opleiding tot verzorgende is niet populair meer. In Liedekerke startte in april een opleiding, die geraakte amper vol. Voor de opleiding van eind november in Pepingen tonen slechts acht mensen interesse.

Het is zoeken naar oorzaken. De job van zorgkundige is een zware job en vraagt om

flexibiliteit. In het begin van de coronapandemie kreeg het beroep veel positieve aandacht. Nu lijken mensen bang voor de zorg.

"Da's niet nodig want het is een hartverwarmende job," aldus communicatiemedewerker van Pajottenlands Centrum Wim Durang. De organisatie probeert dan ook iets te doen aan het tekort aan zorgkundigen.“Het opleidingscentrum van Pajottenlands Centrum is al jaren een partner van de VDAB voor de opleidingen tot zorgkundige. De afgestudeerden vinden snel werk en de kwaliteit van opleidingen wordt algemeen geapprecieerd. Na een opleiding van ongeveer 1 jaar kan je het getuigschrift van zorgkundige behalen. Hiermee kan je aan de slag in een woonzorgcentrum, de thuiszorg, een ziekenhuis, een revalidatiecentrum”…, zegt Durang.



Infomoment op 6 november

Wil je meer info, dan kan je naar het infomoment gaan op 6 november (10 uur, Fabrieksstraat 3, Liedekerke) of kan je contact opnemen met nathalie@edc-liedekerke.be / 0477/17.46.68.

Link voor extra info: https://www.facebook.com/pajottenlands.centrum.opleidingscentrum