Parket Halle-Vilvoorde pakt dierenmishandelaars aan

De Brusselse correctionele rechtbank heeft zich donderdag over twaalf dossiers van dierenmishandeling gebogen. De themazitting werd georganiseerd door het parket van Halle-Vilvoorde, naar aanleiding van Werelddierendag op dinsdag 4 oktober. Verschillende eigenaars van paarden en honden die werden verwaarloosd, riskeren een veroordeling en in sommige gevallen een verbod op het houden van dieren.

De meest opvallende zaak ging over een Brits koppel dat in mei van dit jaar betrapt werd bij het vervoer van meer dan vierhonderd vogels in een personenwagen. “De auto werd aan de kant gezet naar aanleiding van een verkeersinbreuk”, sprak openbaar aanklager Liesbet Masschelein tijdens haar vordering. “Tot grote verbazing bleek de hele auto, van de koffer, over de achterbank tot de ruimte onder de handrem, volgestouwd te zitten met dozen waarin vogels zaten. Het bleek om 415 dieren te gaan van negentien verschillende soorten.” Het koppel verklaarde dat het de vogels had aangekocht in Nederland en dat ze onderweg waren naar Calais om huiswaarts te keren. Het parket gelooft niets van het verhaal en eist een geldboete van 4.600 euro tegen de twee beklaagden voor verschillende inbreuken op een Europese verordening inzake het transport van dieren. “Verschillende vogels bleken overleden te zijn en ook nadien stierven er nog een aantal dieren”, aldus de substituut-procureur.

Ook een Nigeriaanse vrouw uit Liedekerke, die in maart van dit jaar op heterdaad betrapt werd bij het onverdoofd slachten van een geit, riskeert een veroordeling. Buurtbewoners hadden de politie gebeld voor geurhinder, waarna de politie de Afrikaanse vrouw in haar tuin aantrof tijdens het slachten van een geit. “Mijn cliënte wist niet dat ze illegaal bezig was”, pleitte de advocaat van de vrouw. “Ze had drie geiten aangekocht om te slachten, op de manier die haar was aangeleerd. Ze heeft spijt en zal dit niet meer doen.” Het parket hield rekening met de spijtbetuiging en het blanco strafblad van de beklaagde en vroeg de rechtbank om haar een boete van 4.000 euro met uitstel op te leggen.

Ook drie eigenaars van honden, de eigenaar van een verwaarloosde geitenbok en een vrouw uit Nieuwenrode die verschillende paarden bezat, moesten zich verantwoorden omdat ze hun dieren niet de nodige voeding, huisvesting en onderdak zouden hebben gegeven. De paardeneigenares uit Nieuwenrode kreeg volgens het parket verschillende malen de kans om zich te herpakken, maar toen een van haar paarden dood werd aangetroffen in de wei, werden al haar dieren in beslag genomen. “Mevrouw heeft de situatie laten aanslepen en heeft een sterk signaal nodig”, aldus het parket, dat 3 maanden cel eiste tegen de beklaagde. Een van de hondeneigenaars en de man met de verwaarloosde bok riskeren naast een geldboete of een celstraf van 3 maanden ook een levenslang verbod op het houden van dieren.

Het vonnis in al deze zaken valt op 27 oktober. De dossiers die werden uitgesteld worden in de loop van december behandeld.