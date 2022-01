Peil van verschillende waterlopen sterk verhoogd

Door de hevige regenval de voorbije dag in het centrum van ons land, is het peil van enkele waterlopen sterk verhoogd. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Het gaat onder meer over de Dender, Mark en Zenne, inclusief hun zijwaterlopen.

De voorbije dag viel in het centrum van Vlaanderen tot 35 milimeter neerslag. „Daardoor zijn de peilen van verschillende waterlopen sterk verhoogd“, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. „Verschillende rivieren zijn lokaal buiten hun oevers getreden. Op de locaties waar het waakpeil overschreden is treden niet-kritieke overstromingen van akkers en weilanden op. Langs meerdere onbevaarbare waterlopen worden de wachtbekkens gevuld om kritieke overstromingen te vermijden.“

Vooral in het Denderbekken staat het water hoog. Op zeven plaatsen is er de waakdrempel overschreden. In onze regio gaat het om de Mark in Galmaarden, de Bellebeek in Essene en de Hunselbeek in Sint-Katharina-Lombeek. „Als één van deze regio's later vandaag een hevige onweersbui te verwerken krijgt, dan valt wateroverlast niet volledig uit te sluiten. Maar op basis van de waterloopmodellering worden voorlopig echter geen kritieke overstromingen van gebouwen verwacht vanuit de onbevaarbare waterlopen“, aldus de Vlaamse Milieumaatschappij.

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij moet de capaciteit van de wachtbekkens volstaan. „Lokale wateroverlast vanuit riolering of door afstroming van de velden als gevolg van de onweersbuien blijft wel steeds mogelijk“, aldus de Vlaamse Milieumaatschappij.

Foto: Kris Poelaert