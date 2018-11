Plaatselijke omleidingen in Hoeilaart door wegwerkzaamheden

In Hoeilaart wordt vanaf morgen in twee straten gewerkt. De straten worden afgesloten voor het doorgaand verkeer. Buurtbewoners kunnen hun woningen bereiken via een aantal omleidingen.

Van maandag 12 tot en met vrijdag 10 november vinden er werken plaats in de Watertorenstraat en de G. Dekleermaekerstraat in Hoeilaart.

Om alles in goede banen te leiden, wordt verkeerssignalisatie voorzien. Bewoners kunnen hun woningen nog bereiken via deze omleidingen:

- G. Dekleermaekerstraat (het deel tussen Watertorenstraat en Vuurgatstraat) en Kortestraat: bereikbaar voor plaatselijk verkeer via het kruispunt met de Vuurgatstraat.

- G. Dekleermaekerstraat (het deel tussen Watertorenstraat en Jezus-Eiksesteenweg): bereikbaar voor plaatselijk verkeer via het kruispunt met de Jezus-Eiksesteenweg. Opgelet: verkeer in beide richtingen is uitzonderlijk toegelaten!

- Watertorenstraat: bereikbaar via het kruispunt met de Steenbergstraat.

- Klein Vuurgatstraat: bereikbaar via de Jezus-Eiksesteenweg en de Watertorenstraat. Indien de Watertorenstraat afgesloten is aan de Jezus-Eiksesteenweg: via het kruispunt met de Steenbergstraat.

Het recyclagepark blijft bereikbaar via de Steenbergstraat.