Verlaten fabriek Desbeck decor van eenmalig muziekfestival: “Lang moeten voor lobbyen”

Achtergelaten kledij en machines, het lijkt alsof werknemers van Desbeck pas gisteren vertrokken zijn. De riooldeksels die je vandaag nog in Brussel ziet liggen, werden in Hoeilaart gemaakt. Maar zo’n 15 jaar geleden ging bergaf. Het bedrijf bouwt de activiteit af, machines worden verkocht. Enkel een depot en een showroom blijven over. In 2020 sluiten ook die de deuren en binnenkort gaat het gebouw tegen de grond om er een KMO-zone van te maken.

Maar niet zonder af te sluiten met een knal. De gemeente en drie jongerenverenigingen willen nog één droom waarmaken: een festival in de verlaten hallen. “Het is iets waar we al lang naar hebben uitgekeken”, zegt Sam Bergiers, voorzitter van Vief. “Er was jaren lobbywerk voor nodig om hier iets te mogen organiseren. Maar het is fijn dat we het in dit stukje erfgoed in Hoeilaart kunnen doen. Iedereen kent de fabriek, maar niemand is binnen geweest. Daar brengen we nu verandering in, voor alles hier tegen de vlakte gaat.”