Hoeilaarts gemeentehuis wordt vleermuizenhotel

Regionaal Landschap Dijleland is op zoek naar een plek voor vleermuizen. Het oog van Regionaal Landschap is op de kasteeltoren gevallen. Joris Pijpen, schepen van Patrimonium, laat weten dat de ruimte eerst een poetsbeurt nodig heeft. Ook moeten er op strategische plaatsen openingen op maat van de vleermuizen komen. Terzelfdertijd wil de gemeente de zolder ook energiezuiniger maken.

Op enkele aanpassingen na is de zolder uitermate geschikt voor de nachtdieren. Jan Verroken van Regionaal Landschap Dijleland zegt dat het de vleermuizen op eigen houtje de weg zullen vinden naar de rustige en ruime zolder.

De vleermuizen zijn welkom vanaf 2026. Al moeten de plannen nog op de gemeenteraad komen.