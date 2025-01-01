Gemeentehuis Hoeilaart

Hoeilaarts gemeentehuis wordt vleermuizenhotel

Vanaf 2026 kunnen vleermuizen onderdak vinden in het gemeentehuis van Hoeilaart. Het kasteel gelefen in het Jan van Ruusbroecpark eerst wat aanpassingen ondergaan.

Regionaal Landschap Dijleland is op zoek naar een plek voor vleermuizen. Het oog van Regionaal Landschap is op de kasteeltoren gevallen. Joris Pijpen, schepen van Patrimonium, laat weten dat de ruimte eerst een poetsbeurt nodig heeft. Ook moeten er op strategische plaatsen openingen op maat van de vleermuizen komen. Terzelfdertijd wil de gemeente de zolder ook energiezuiniger maken.

Op enkele aanpassingen na is de zolder uitermate geschikt voor de nachtdieren. Jan Verroken van Regionaal Landschap Dijleland zegt dat het de vleermuizen op eigen houtje de weg zullen vinden naar de rustige en ruime zolder.

De vleermuizen zijn welkom vanaf 2026. Al moeten de plannen nog op de gemeenteraad komen.

Meest bekeken

Expo Years of Passion
Cultuur

Lenniks kunstenaarskoppel viert verjaardag met expo van 11 beeldende kunstenaars

Liedekerke Feest
Cultuur

Liedekerke Feest brengt jong en minder jong samen en spijst de kas van sporters en goede doelen

Bikelife Duatlon 2025
Sport

28ste editie van de Bikelife Duatlon Halle is puffen en zweten voor de 300 deelnemers

Veiligheidsstootbanden
Mobiliteit

Week lang ernstige verkeershinder tussen Vierarmentunnel en Leonardkruispunt

vrij 15 aug
Joachim Bresseel verzorgt tijdens de zomervakantie mee de dieren van GO! Horteco
Onderwijs
Groen

Lege schoolbanken, maar de dieren van GO! Horteco moeten ook tijdens de zomervakantie verzorgd worden

woe 13 aug

Meer nieuws uit de regio

Slagboom moet verkeer weren uit Vlaktedreef op grens met Overijse: “Meer rust in het Zoniënwoud”
Mobiliteit

Negatief advies van de brandweer: geen slagboom tegen sluipverkeer door Zoniënwoud

Veiligheidsstootbanden
Mobiliteit

Week lang ernstige verkeershinder tussen Vierarmentunnel en Leonardkruispunt

Mobiliteit

Minder treinen tussen Brussel en Ottignies dit weekend door werken aan GEN-netwerk

vrij 8 aug
Jeugd
Cultuur

Hoeilaartse jongeren palmen Jan Van Ruusbroecpark in: “Alle opbrengsten gaan naar het goede doel”

maa 4 aug
Zinkgat op de grens van Hoeilaart en Overijse
Mobiliteit

Zinkgat op de grens van Hoeilaart en Overijse: “Oorzaak wordt onderzocht”

woe 30 jul