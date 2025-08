Hoeilaartse jongeren palmen Jan Van Ruusbroecpark in: “Alle opbrengsten gaan naar het goede doel”

Afgelopen zaterdag ruilde XER Events de Desbecksite in voor het Jan Van Ruusbroecpark voor hun tweede open air. Daar kwam een mix van lokaal DJ-talent, maar ook nationale en internationale namen optreden. “We sloegen voor dit event de handen in elkaar met Transition, ondertussen wel gekend in Brussel en de ruime Druivenstreek”, zegt Nell Dumortier van XER Events. “Nieuw dit jaar was onze tweede stage waarvoor we beroep deden op de start-up 'The Cube'. Het gaat om een jonge ondernemer uit Gent die besloten heeft om een container om te bouwen tot een feestplek.”

XER Events toverde eerder al de verlaten Desbeckfabriek om tot festivalsite tijdens Project Desbeck en Lentefabriek. De jongeren organiseren de evenementen op vrijwillige basis en schenken alle opbrengsten aan het goede doel. Met de winst van vorig jaar werden bomen geplant, dit jaar willen ze een speeltuin en zandbak financieren voor vzw NatuurTalent.