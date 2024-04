WTC Hoeilaart richt samen met Kevin Okens en Kris Bosmans wielerclub voor jongeren op

In de Druivenstreek richt WTC Hoeilaart een nieuwe wielerclub op voor jongeren. “Hoewel wielrennen een almaar populairdere sport is en ondanks passages van het WK en de Brabantse Pijl kende de Druivenstreek geen jeugdclub voor wegwielrennen,” klink het. Dankzij onder andere ex-wielrenner Kevin Okens en dubbele wereldkampioen G-wielrennen Kris Bosmans komt daar dus verandering in en werft WTC Hoeilaart nu ook jeugd.