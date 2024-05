Fietssnelweg aan station Groenendaal in Hoeilaart klaar

De fietssnelweg bevindt zich ook bewust aan de westkant van de Terhulpsesteenweg waardoor fietsers niet enkel aangenaam fietsen in de schaduw van het Zoniënwoud maar ook minder vaak het autoverkeer moeten kruisen. Ook de rijbaan werd heraangelegd en kwam er een waterinfiltratiesysteem waarbij tussen de rijbaan en het fietspad groene zones zijn die het water ter plaatse opnemen. “Zo loopt het water niet verloren in de rioleringen”, klinkt het.

De fietstunnel en het ecorecreaduct moeten eind dit jaar klaar zijn.“Het is opnieuw een belangrijk stuk fietssnelweg dat klaar is”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Ikzelf, maar ik vermoed ook heel wat omwonenden en bezoekers van het Zoniënwoud, kijken al uit naar dit najaar. Als we hier dan ook de fietstunnel onder de sporen én het ecorecreaduct over de Ring afgewerkt hebben, krijg je hier als fietser echt wel een prachtig aaneengesloten netwerk.”