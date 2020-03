De lokale politiezones in ons land vragen de Nationale Veiligheidsraad om de regels rond wandelen, fietsen en lopen tijdens in coronatijden strikter te maken. "De regels nu zijn voor interpretatie vatbaar. Daarom is het moeilijk om ze te handhaven", zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie in Het Nieuwsblad.

Politie vraagt duidelijkheid over wandelen en fietsen in coronatijden

Dat er dezer dagen meer gefietst en gewandeld wordt, valt niet te ontkennen. Het Hallerbos ontving de voorbije dagen dubbel zoveel wandelaars dan normaal. Ook de Leirekensroute in Londerzeel was goed voor dubbel zoveel fietsers. Het fietstelpunt in het Zoniënwoud in Hoeilaart telde in maart 5.414 fietsen. Vorig jaar waren dat er rond deze periode 1.899. Er wordt zo veel gewandeld en gefietst in deze coronatijden dat de politie verduidelijking vraagt.

"Als we een wielertoerist 50 kilometer van huis aantreffen, hebben we niets in handen om te zeggen dat dat niet mag. Hetzelfde geldt voor wandelaars die eerst vijf kilometer wandelen om dan het bos in te trekken. We vragen strikte regels, waardoor we de maatregelen beter kunnen handhaven", klinkt het bij de lokale politiezones.

Duidelijke regels zoals in Frankrijk dus. Daar mogen mensen één uur per dag wandelen of fietsen, maar moeten ze binnen de straal van een kilometer van hun woning blijven. Yves Stevens, woordvoerder van het Nationale Crisiscentrum, laat weten dat de maatregelen voortdurend geëvalueerd worden.en indien nodig verstrengd of verduidelijkt. Dat zal dus ook nu mogelijk gebeuren.