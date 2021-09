RINGtv-kijkers klaar voor wijncruise op Douro... en er zijn nog een paar plaatsen vrij!

Over exact een maand vindt de wijncruise van RINGtv plaats. Dan vertrekt er een cruiseschip met RINGtv-kijkers vanuit het Portugese Porto voor een trip op de Douro. De reis was eigenlijk gepland naar aanleiding van 25 jaar RINGtv, maar corona strooide toen roet in het eten. Nu het wel weer kan, ontmoetten de deelnemers aan de reis elkaar gisteren voor het eerst. Plaats van afspraak was het restaurant van hotelschool Campus Wemmel.