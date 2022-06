Solar Team breekt wereldrecord 12 uur rijden met zonnewagen

De wereldrecordpoging vond plaats achter op de testbaan van Ford in Lommel. Het vorige record stond op naam van studenten uit Delft, dat 924 kilometer aflegde. De studenten verbeterden het wereldrecord met 127 kilometer. Om de drie uur wisselden piloten elkaar af om de focus te kunnen behouden.

“Je moet omgaan met vermoeidheid, want soms zit je zelfs langer dan drie uur in de wagen. Je conditie moet goed zijn, gefocust blijven en goed luisteren naar de strategen. Zij zeggen hoe snel we mogen rijden”, zegt piloot Ruben Van Acker uit Lennik aan onze collega’s van TV Limburg.

De wereldrecordpoging is ook een testmoment voor de zonnewagen BluePoint Atlas. Het studententeam neemt later dit jaar deel aan een wedstrijd in Zuid-Afrika. “Daar gaan we voluit voor de overwinning. De wereldrecordpoging is een goede test op vlak van strategie, want de strategen zullen in Zuid-Afrika ook een belangrijke rol spelen”, besluit Van Acker.