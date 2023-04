Spannende dagen voor wijnboeren in de regio: 'Voorlopig geen schade door de kou'

De wijndomeinen in onze regio hebben de koude van de voorbije nachten al bij al goed overleefd. Vuurpotten waren bijna nergens nodig, de temperatuur dook dan ook maar nét onder nul. Een opluchting voor Wijndomein Dappersveld in Sint-Pieters-Leeuw, want iets kouder en de gevolgen kunnen zwaar zijn.

Met een apparaatje en een app op z’n smartphone houdt wijnboer Sam Dehandschutter van Wijndomein Dappersveld dezer dagen tot op de minuut de temperatuur tussen de druivenranken. De voorbije dagen was het toch even spannend. “Woensdagochtend hadden we hier tussen vijf en zes uur -1 graad. Dat is toch nipt”, legt hij uit. Gelukkig is er geen schade en dat is onder meer te danken aan de druivensoort. “Wij werken hier met ‘Vitis vinifera’. Dat zijn de druivensoorten die iedereen kent, zoals een Chardonnay, een Pinot Noir. De knopjes van die soorten zijn rond deze tijd van het jaar nog mooi gesloten. Hadden we nieuwe, hybride soorten gewerkt, dan zaten we wellicht wel met schade door de koude temperaturen.”