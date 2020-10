Stad Vilvoorde overweegt cafés te sluiten

Toen Brussel vorige week maandag besliste om de café's om 11 uur 's avonds te sluiten vaardigde burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde de dag nadien dezelfde maatregel uit. En omdat de coroancijfers in Vilvoorde stilaan gelijke tred houden met die van Brussel overweegt hij om ook in zijn stad over te gaan tot een tijdelijke, algemene sluiting van de horecazaken. Provinciegouverneur Jan Spooren zei eerder op de dag strengere maatregelen in de 19 gemeenten in de Vlaamse Rand nog niet nodig zijn, maar burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte is het daar dus niet mee eens.

"We zijn één centimeter verwijderd van Brussel. Als daar de cafés sluiten, zetten mensen de stap richting de Rand, richting Vilvoorde. We moeten absoluut nagaan of het opportuun is om dit ook hier te doen en de cafés dus te sluiten", zegt Bonte. "We zitten echt wel in dezelfde shit. Ik zal alle klokken nog horen en dan een beslissing nemen. Ik heb de lokale veiligheidscel samengeroepen morgenvroeg. Daarna hakken we de knoop door."

Het aantal besmettingen in de stad Vilvoorde blijft intussen stijgen. De voorbije week kwamen er 141 nieuwe positieve gevallen bij. Dat is het hoogste cijfer van alle gemeenten in onze regio.