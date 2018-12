Sterke stijging aantal fietsongevallen in Vlaams-Brabant

In de eerste 9 maanden van dit jaar waren er in de provincie Vlaams-Brabant welgeteld 2.220 letselongevallen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vlaams-Brabant noteert daarmee een laagterecord. Het aantal ongevallen met fietsers is dan weer sterk gestegen. De cijfers komen van Vias institute.

In de eerste 9 maanden van het jaar vielen er in onze provincie 19 verkeersdoden te betreuren, dat is 1 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is wel dat het aantal doden in het verkeer sinds 2014 sterk aan het dalen is: 39 in 2014, 19 dit jaar.

Vooral het aantal ongevallen met fietsers is sterk gestegen. In 2017 waren er dat 612, dit jaar 697, een stijging met 13,7 % en daarmee doet Vlaams-Brabant het slechtst van alle provincies.

Het aantal letselongevallen met bormfietsers is dan weer sterk gedaald en dat tegen de trend van de rest van Vlaanderen in: vorig jaar waren er 161 slachtoffers, nu 'maar' 143.