De afgelopen maanden werden in Herne al meerdere lekken in de waterleidingen vastgesteld. Tijdens het weekend van 8 en 9 augustus veroorzaakte een lek een tijdelijk watertekort in deelgemeenten Sint-Pieters-Kapelle en buurgemeente Bever. Doordat de waterproblemen zich opstapelen in de Pajotse gemeente, vraagt burgemeester Kris Poelaert (CD&V) aan De Watergroep om de leidingen grondig te controleren omdat hij vermoedt dat ze versleten zijn.