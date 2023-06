Strombeek krijgt ondergrondse parking

“De parkeerdruk in Strombeek-Bever is bijzonder hoog”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Daarom maakten we een nieuw parkeerplan, dat onderdeel is van het nieuwe mobiliteitsplan. We werken met een combinatie van betalend parkeren, kortparkeren, blauwe zone en bewonerskaarten. Tevens zal een ondergrondse parking worden gebouwd.” “De ondergrondse parking voorziet 144 parkeerplaatsen”, vult burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) aan. “Deze ondergrondse parking zal betalend zijn. Bovengronds komt er een betalende zone in het centrum van Strombeek-Bever, alsook aan de Treft in de buurt van de Heizel en aan de Mutsaard.”

Half uur gratis

“We zoeken nu een concessionaris, die de parking zal bouwen en die zowel het ondergronds- als bovengronds parkeren van Strombeek-Bever zal uitwerken en handhaven. Het eerste half uur parkeren zal bovengronds altijd gratis zijn. In Strombeek-Bever komt er ook een parkeerwinkel waar inwoners terecht kunnen met vragen en hun bewonerskaarten of abonnementen kunnen aankopen. De concessionaris zal ook continu controle doen met parkeerwachters. Dit zorgt ervoor dat het nieuwe parkeerreglement maximaal gerespecteerd zal worden. Het Gemeenteplein zelf wordt ook helemaal heraangelegd”, pikt schepen Roosen in. “Hiervoor kregen inwoners en handelaars inspraak over de heraanleg en de nieuwe circulatie. Het nieuwe plan komt hier helemaal aan tegemoet.”

“Het zal een plein zijn met veel groen en zithoekjes. Een zeer welkome, groene oase in het dichtbebouwde Strombeek-Bever. Het plein sluit perfect aan bij het Cultuurcentrum en zal een boost zijn voor de handelszaken in de buurt. Doorgaand verkeer vlak voor het Cultuurcentrum zal niet meer mogelijk zijn. Wel is er nog een éénrichtingslus voor de handelaars en parkings onder de appartementen. Verder zijn er 25 kortparkeerplaatsen voorzien voor de handelaars aan het Gemeenteplein.”

“De concessionaris van het parkeerplan in Strombeek-Bever zal bovendien het parkeerreglement van Grimbergen centrum uitrollen en handhaven. Daar komt één grote blauwe zone en met parkeerkaarten. De parking Prinsenbos blijft een gratis parking en de parking Ter Wilgen wordt meer gestimuleerd als randparking.”

Waterproblematiek

Oppositiepartij Groen onthield zich op de gemeenteraad over de ondergrondse parking, omdat de partij vreest dat er meer wateroverlast aan het Gemeenteplein zou komen dat in watergevoelig gebied is gelegen. “We bouwen in de constructie alle garanties in om mogelijke waterproblematiek te vermijden”, zegt schepen van Groen en Gebouwen Kirsten Hoefs (CD&V).

“Met deze technieken zijn elders al talrijke bouwwerken gerealiseerd met een sterk resultaat. Van zodra de ruwbouw van de parking af is, zal de gemeente op eigen kosten de bovenbouw laten heraanleggen. Het bovengronds parkeren zal al vanaf mei 2024 van toepassing zijn. Hierover worden de inwoners van Strombeek-Bever later nog uitgebreid geïnformeerd.”