Think Pink steekt kankerpatiënten hart onder de riem met actie huishoudtruck

In Sint-Pieters-Leeuw hield de nationale borstkankerorganisatie Think Pink in samenwerking met Whirlpool en het Poetsbureau een hartverwarmende actie. Om kankerpatiënten een hart onder de riem te steken trekken ze met een speciale truck door Vlaanderen, en helpen ze hen een hele dag in het huishouden. Zo wil Think Pink Sabrina bijvoorbeeld laten voelen dat ze er niet alleen voor staat.

Vier jaar geleden kreeg Sabrina borstkanker. Na een traject van chemotherapie en operaties is ze vandaag kankervrij, maar de vermoeidheid blijft haar parten spelen. De komst van de huishoudtruck van Think Pink, Whirlpool en het Poetsbureau is dan een ook een mooi cadeau. Sabrina’s woning wordt gepoetst en ze krijgt een bereide brunch aangeboden door Madame Bakster. “Ik heb kanker vanop de eerste rij meegemaakt,” aldus Laura Verhulst alias Madame Bakster. “Mijn echtgenoot is overleden aan de ziekte en ook mijn vader is ernstig ziek. Ik weet uit ervaring dat het de kleine dingen zijn die ertoe doen. Een lief bericht of eens een verse maaltijd brengen.”

Dat is de boodschap die Think Pink wil meegeven: doe iets concreet voor kankerpatiënten. “Ga eens een koffie met hen drinken, vraag of je boodschappen kan doen, of iets in het huishouden, maar doe iets,” Vraagt Mieke Deprez van Think Pink. 1 op de 8 vrouwen krijgt ooit te maken met borstkanker. 1 op de 100 patiënten is een man.