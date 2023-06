Tips & tricks in Herne voor de aanleg van je eigen kruidentuin

In Herne organiseerde het gemeenschapscentrum vandaag een kruidenwandeling in het Dominicanessenklooster. Geïnteresseerden kwamen er alles te weten over het planten van verse kruiden in de tuin.

Gebruik je graag verse kruiden? Dan kon je vandaag tips & tricks krijgen van herboriste Eva in het Dominicanessenklooster in Herne. Want kruiden planten in de tuin kan je wel zomaar doen, maar om de grootst mogelijke opbrengst daarvan te hebben, houd je best rekening met een aantal aandachtspunten.

Herboriste Eva legde uit hoe je begint met de aanleg van een kruidentuin, welke planten het best bij elkaar staan en welke kruiden je beter in volle zon of net in de schaduw plant.

Een verslag van de kruidenwandeling zie je maandag in ons nieuws.