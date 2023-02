Trajectcontrole in Herne geactiveerd

In Herne is op de Geraardsbergsesteenweg de trajectcontrole eindelijk geactiveerd. De camera herkent nummerplaten en zal snelheidsovertreders die meer dan de 70 kilometer per uur rijden beboeten.

Volgens de politiezone Pajottenland is de controle nodig omdat de hoofdoorzaak van ongevallen op de drukke steenweg een te hoge snelheid is. De eerste camera bevindt zich net voorbij het kruispunt 'De Patriot' in Herne, de tweede net voorbij de provinciegrens in het Oost-Vlaamse Viane.