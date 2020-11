TUINHIEREN Afl 3 - Bloembollen in potten op het terras

Alle bloembollen doen het uitstekend in potten. Zonde eigenlijk dat ze niet méér worden gebruikt op terras of balkon. Het beplanten is kinderspel… en nu is hét moment. Niet meer wachten. De keuze aan bloembollen is enorm. Als je een beetje varieert in de soorten heb je tot drie maanden een uitbundig lenteterras. Kies potten die diep genoeg zijn. Let er altijd op dat er een gat in de bodem van de pot zit voor de afwatering. Leg over dat gat wat potscherven zodat het gat niet verstopt raakt. Vul dan met een gewone, universele potgrond. Je kan één enkel soort planten, maar je kan het ook slim aanpakken door in één pot verschillende soorten gelijk te planten. Dat kan -in één pot- door ze in etages te planten. Of: de ‘lasagnemethode’. Onder in de pot wordt een laatbloeiende soort geplant, bijvoorbeeld tulpen. In de helft van de pot kunnen hyacinten/narcissen die vroeger bloeien. Bovenaan komen vroegbloeiers, zoals blauwe druifjes/sneeuwklokjes/krokussen.

De praktijk nu: onderaan komt een eerste laag potgrond tot de pot tot ongeveer een vierde gevuld is. Daarop plant ik de tulpen. Zet er gerust flink wat bij elkaar. Ze mogen dicht bij elkaar aanliggen, zolang ze elkaar maar niet raken. Dan komt een nieuwe laag potgrond tot de pot ongeveer voor de helft gevuld is. Daarop komen de narcissen/hyacinten… Die zullen dus in bloei de tulpen voorafgaan. Weer afdekken met potgrond. En dan kunnen we nog een bovenste verdieping met vroegbloeiende bolletjes planten, sneeuwklokjes, krokussen of blauwe druifjes bijvoorbeeld. Ook die bollen dekken we af met potgrond en met wat bladeren om uitdroging te vermijden en om ze te beschermen tegen de felste kou. Zet de hele winter buiten en in de lente zal je versteld staan van het resultaat.