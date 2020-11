TUINHIEREN Afl 7 - Renovatie’ van een plantenborder (1)

Er zijn een aantal redenen waarom de herfst de ideale tijd is om o.a. bomen, heesters en kruidachtige vaste planten aan te planten. Waarom? Omdat de grond nu nog voldoende opgewarmd is, omdat het in deze periode van het jaar onwaarschijnlijk is dat er een lange droge periode is en omdat de planten op die manier rustig kunnen ‘settelen’, waardoor ze het nieuwe groeiseizoen -volgend voorjaar- met een serieuze voorsprong kunnen starten. Planten die nu aangeplant worden, groeien sterker, bloeien mooier dan hun soortgenoten die pas in de lente de grond ingaan.

We willen onze plantenborder wat meer kleur en diepte geven. Er staan wat heesters, en ook wel wat rozen, maar er ontbreekt kleur doorheen het seizoen. Daar hebben we een oplossing voor: we gaan zomerbloeiende vaste planten bijplanten, ertussen ook bloembollen voor een effect in het vroege voorjaar en op de achtergrond seringen.

Waar we gaan (bij)planten, moeten we de grond onkruidvrij maken: overblijvende niet gewenste kruiden, (zoals brandnetels) met hun hele wortelgestel verwijderen…

Ondertussen maken we de bodem ook goed los en zo kruimelig mogelijk en verbeteren we de structuur van de grond door er zelfgemaakte compost of grondverbeteraar (die je in het tuincentrum kan vinden) door te mengen. Een goede voorbereiding van de bodem, daar valt of staat het succes van je planten mee. Dat organisch materiaal -in de vorm van compost- speelt een grote rol bij de gezondheid en groeikracht van je planten. Het zorgt voor een betere waterhuishouding in ons grillige klimaat. Het houdt vocht vast in droge periodes en voorkomt dat de grond dichtslaat en ondoorlaatbaar wordt bij hevige regen. Het zorgt ervoor dat de wortels beter doorgroeien en zorgt ervoor dat de voedingsstoffen langzaam worden vrijgegeven. Onmisbaar dus voor een goeie start van je planten.