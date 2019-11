Uitslaande brand teistert loods in Dilbeek

Woensdagavond ontstond een felle brand in een loods in Sint-Ulriks-Kapelle, deelgemeente van Dilbeek. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West moest massaal uitrukken. Er vielen geen gewonden.

Het heeft woensdagavond hevig gebrand in een loods aan het Eksterveld in het Dilbeekse Sint-Ulriks-Kapelle. Het vuur ontstond rond 19u ’s avonds in een loods vlakbij de Brusselstraat en de rookpluimen waren tot in de wijde omgeving zichtbaar.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam massaal ter plaatse en had de handen meer dan vol met de brand. In de loods stond een tractor en lagen ook heel wat balen hooi opgeslagen. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe het vuur precies ontstaan is, blijft voorlopig onduidelijk.