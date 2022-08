Vaccinatiecentra maken zich klaar voor vierde coronaprik

Heel wat van de vaccinatiecentra zullen opnieuw opgebouwd worden op hun voormalige locatie. Dat is onder meer het geval in Kampenhout-Sas, Tervuren, Zaventem, Dilbeek, Gooik, Wemmel en Halle. Het vaccinatiecentrum van Vilvoorde verhuist naar het voormalige crematorium aan de Havendoklaan. “Omdat we maximaal willen opschalen, gaan we naar grote centra die een zekere capaciteit kunnen aanbieden”, zegt Vincent Van Humbeeck, manager van ELZ BraViO. “De contracten zijn getekend, alle logistieke aanvragen zijn lopende. We hebben er het volste vertrouwen in dat dat allemaal perfect in orde gaat komen in de week voor 12 september. Er zit heel veel ervaring binnen het team.”

De eerstelijnszone BraViO verwacht een behoorlijk grote opkomst voor de vierde prik. “We kunnen vanaf 12 september vaccineren met een aangepast vaccin van Pfizer, dat heel specifiek ook tegen de huidige Omikron-variant is, BA4 en BA5. Daarom hopen we dat de mensen echt wel een bewuste keuze maken om zich maximaal te laten beschermen.”